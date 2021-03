Andrea Zelletta: "Comodino? È stata la mia chiave di svolta" - (Di sabato 20 marzo 2021) Ludovica Marchese Dopo il Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta racconta le emozioni che ha vissuto all’interno del reality e che si prepara ora a vivere con la sua fidanzata. L’unico suo rimpianto? La mancata vittoria Nessuno avrebbe mai detto che Andrea Zelletta potesse sfidare Tommaso Zorzi nella finale del Grande Fratello Vip eppure, contro tutti i pronostici, l’ha fatto. Una scelta davvero coraggiosa che è stato il coronamento di un percorso nella Casa non del tutto facile e che lo ha fatto giocare e perdere con grande umiltà. All’inizio, infatti, il suo non trovarsi a proprio agio aveva fatto sì che venisse soprannominato "Comodino". Questo infelice nomignolo però lo ha portato ad aprire gli occhi, tirando fuori la sua personalità e mettendosi in gioco al 100%. L’unico rimpianto di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Ludovica Marchese Dopo il Grande Fratello Vip,racconta le emozioni che ha vissuto all’interno del reality e che si prepara ora a vivere con la sua fidanzata. L’unico suo rimpianto? La mancata vittoria Nessuno avrebbe mai detto chepotesse sfidare Tommaso Zorzi nella finale del Grande Fratello Vip eppure, contro tutti i pronostici, l’ha fatto. Una scelta davvero coraggiosa che è stato il coronamento di un percorso nella Casa non del tutto facile e che lo ha fatto giocare e perdere con grande umiltà. All’inizio, infatti, il suo non trovarsi a proprio agio aveva fatto sì che venisse soprannominato "". Questo infelice nomignolo però lo ha portato ad aprire gli occhi, tirando fuori la sua personalità e mettendosi in gioco al 100%. L’unico rimpianto di ...

