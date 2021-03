WhatsApp e Instagram down, problemi con le app (Di venerdì 19 marzo 2021) down di Messanger, Instagram e WhatsApp, migliaia di comunicazioni interrotte per malfunzionamenti legati ai server delle app Migliaia e migliaia di utenti italiani sono in difficoltà per un malfunzionamento dei social, al momento infatti si attesta un down di WhatsApp e Instagram. Il guasto si è presentato alle 18:25 di oggi pomeriggio e ancora non è stato risolto. Non si conoscono ancora le cause del malfunzionamento dei social facenti capo a Facebook Inc. I problemi persisterebbero anche con Messanger. Il down dei server di WhatsApp e Instagram rende impossibile comunicare. Infatti sull’app di messaggistica per eccellenza non si ricevono e non si inviano i messaggi. Mentre l’app per condividere foto e video ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021)di Messanger,, migliaia di comunicazioni interrotte per malfunzionamenti legati ai server delle app Migliaia e migliaia di utenti italiani sono in difficoltà per un malfunzionamento dei social, al momento infatti si attesta undi. Il guasto si è presentato alle 18:25 di oggi pomeriggio e ancora non è stato risolto. Non si conoscono ancora le cause del malfunzionamento dei social facenti capo a Facebook Inc. Ipersisterebbero anche con Messanger. Ildei server dirende impossibile comunicare. Infatti sull’app di messaggistica per eccellenza non si ricevono e non si inviano i messaggi. Mentre l’app per condividere foto e video ...

Advertising

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - Corriere : ?? Whatsapp, Facebook e Instagram sono irraggiungibili per molti utenti - fraancescaa00 : RT @davveroestanca: ma chi non ha twitter come fa a controllare se whatsapp e instagram sono in down #whatsappdown - DavideRTramonta : RT @blogfix24: Twitter e #telegram che rivendicano la loro supremazia su Instagram e Whatsapp: # #instagramdown #whatsappdown -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Instagram WhatsApp e Instagram down 19 marzo 2021, è scattato l'allarme su Facebook e Twitter WhatsApp e Instagram down 19 marzo 2021 , è scattato l' allarme su Facebook e Twitter . L'applicazione informatica di messaggistica istantanea e il social network fotografico sono fuori uso in Italia .

WhatsApp e Instagram down: problemi in tutta Italia dalle 18 WhatsApp e Instagram sono down nella maggior parte dell'Italia, come sottolinea e conferma anche il sito downdetector , che monitora il funzionamento dei principali servizi (immagine qui sotto. ...

Facebook, WhatsApp e Instagram down: irraggiungibili a livello globale la Repubblica WhatsApp e Instagram down oggi 19 marzo: impossibile la connessione Instagram e WhatsApp sono nuovamente in down. Le due app della famiglia di Facebook risultano infatti inutilizzabili. Ancora non si conoscono le cause. Molti utenti nella giornata del 19 marzo stanno ...

Whatsapp e Instagram down, malfunzionamenti in tutta Italia Malfunzionamenti registrati su Whatsapp e Instagram in tutta Italia. Decine di migliaia di segnalazioni sonoa rrivate sul web: Instagram risulta inaccessibile, Whatsapp non riceve e non invia messaggi ...

down 19 marzo 2021 , è scattato l' allarme su Facebook e Twitter . L'applicazione informatica di messaggistica istantanea e il social network fotografico sono fuori uso in Italia .sono down nella maggior parte dell'Italia, come sottolinea e conferma anche il sito downdetector , che monitora il funzionamento dei principali servizi (immagine qui sotto. ...Instagram e WhatsApp sono nuovamente in down. Le due app della famiglia di Facebook risultano infatti inutilizzabili. Ancora non si conoscono le cause. Molti utenti nella giornata del 19 marzo stanno ...Malfunzionamenti registrati su Whatsapp e Instagram in tutta Italia. Decine di migliaia di segnalazioni sonoa rrivate sul web: Instagram risulta inaccessibile, Whatsapp non riceve e non invia messaggi ...