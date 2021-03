Uomini e Donne, chi è e cosa fa Alessio: tutto sul corteggiatore di Samantha (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella scorsa puntata di ‘Uomini e Donne’, abbiamo conosciuti tutti Alessio, il nuovo corteggiatore di Samantha. Ecco chi è. Da quello che è inizialmente sembrato, il giovane avrebbe subito attirato l’attenzione della tronista. Tra i due, pare infatti essere scattata una certa sintonia. Siete curiosi di sapere chi è e cosa fa Alessio? Chi è il corteggiatore Alessio? Le curiosità su di lui Durante la puntata di ‘Uomini e Donne‘ del 9 marzo 2021, è sceso un nuovissimo corteggiatore, il quale ha destato curiosità nei telespettatori e nella tronista Samantha, che quest’ultimo intende corteggiare. Ecco chi è il giovane. Si chiama Alessio ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella scorsa puntata di ‘’, abbiamo conosciuti tutti, il nuovodi. Ecco chi è. Da quello che è inizialmente sembrato, il giovane avrebbe subito attirato l’attenzione della tronista. Tra i due, pare infatti essere scattata una certa sintonia. Siete curiosi di sapere chi è efa? Chi è il? Le curiosità su di lui Durante la puntata di ‘‘ del 9 marzo 2021, è sceso un nuovissimo, il quale ha destato curiosità nei telespettatori e nella tronista, che quest’ultimo intende corteggiare. Ecco chi è il giovane. Si chiama...

