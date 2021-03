Tommaso Zorzi “ha fatto nero Pierpaolo Pretelli”: bastano due parole e scoppia l’inferno (Di venerdì 19 marzo 2021) Per tutta la durata del GF Vip, dunque per quasi sei mesi, l’amicizia di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli non è mai stata in discussione. Anche quando l’influencer e poi vincitore del reality ha avuto qualche screzio con Giulia Salemi, con cui attualmente i rapporti sembrano essere azzerati visto che lui l’ha anche cancellata dai social. Ma una volta spente le luci della Casa, cosa che tra l’altro Tommy e Pier hanno fatto insieme dal momento che si sono sfidati all’ultimo televoto, un’intervista rilasciata dall’ex Velino di Striscia la notizia ha innescato il sospetto che tra i due ci sia un po’ di maretta. Tanto più quando è arrivata la replica di Zorzi. Ma andiamo con ordine. In un’intervista a SuperGuida Tv, Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Per tutta la durata del GF Vip, dunque per quasi sei mesi, l’amicizia dinon è mai stata in discussione. Anche quando l’influencer e poi vincitore del reality ha avuto qualche screzio con Giulia Salemi, con cui attualmente i rapporti sembrano essere azzerati visto che lui l’ha anche cancellata dai social. Ma una volta spente le luci della Casa, cosa che tra l’altro Tommy e Pier hannoinsieme dal momento che si sono sfidati all’ultimo televoto, un’intervista rilasciata dall’ex Velino di Striscia la notizia ha innescato il sospetto che tra i due ci sia un po’ di maretta. Tanto più quando è arrivata la replica di. Ma andiamo con ordine. In un’intervista a SuperGuida Tv,ha parlato della sua ...

Advertising

Parpiglia : @tommaso_zorzi Non è da me dirlo pubblicamente perché sono di parte. Ma sei cresciuto, professionalmente parlando,… - IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - Annapao43601457 : @tommaso_zorzi Tommaso complimenti hai la capacità di esprimere un un'affermazione con leggerezza, educazione, iron… - DSpettacolo : Gabriel Garko e Tommaso Zorzi sono sempre più vicini: le due stelle sono ormai inseparabili e sono stati soprese in… -