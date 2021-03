Stupro in piazza Gae Aulenti | giovane patteggia pena di due anni

(Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 marzo 2021 - Hato 2, con sospensione condizionale, un 23enne di origini egiziane arrestato per una violenza sessuale avvenuta il 24 agosto scorso , nei pressi diGae ...

AGI - Agenzia Italia

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, grazie alla descrizione della vittima hanno permesso di individuare il giovane, che era stato ripreso dalle telecamere della. Le immagini hanno ...Stuprò una ragazza aGae Aulenti a Milano, patteggia meno 2 ...Ha patteggiato meno di due anni (23 mesi per ottenere la pena sospesa) il giovane che lo scorso 24 agosto aveva stuprato una ragazza in piazza Gae Aulenti a Milano. La pena è stata concordata tra la p ...Milano, 19 marzo 2021 - Ha patteggiato 2 anni, con sospensione condizionale, un 23enne di origini egiziane arrestato per una violenza sessuale avvenuta il 24 agosto scorso, nei pressi di piazza Gae Au ...