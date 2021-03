Stone Island e New Balance, ne vedremo delle belle (Di venerdì 19 marzo 2021) Stone Island e New Balance hanno deciso di aprire le porte dei loro rispettivi laboratori di ricerca con lo scopo di lavorare insieme sulla creazione di nuovi prodotti innovativi. I due brand, che innegabilmente condividono valori simili di ricerca e funzionalità nelle rispettive aree di competenza, e che in passato avevano già collaborato tra loro, svilupperanno una collaborazione nel footwear con il lancio di drops in momenti diversi. «La nostra collaborazione con Stone Island non è solo radicata nell'innovazione delle performance, ma anche nel potenziamento dei nostri valori condivisi di maestria artigianale ed eccellenza nella qualità del prodotto», afferma Chris Davis, Chief Marketing Officer di New Balance. «Sia New Balance che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 marzo 2021)e Newhanno deciso di aprire le porte dei loro rispettivi laboratori di ricerca con lo scopo di lavorare insieme sulla creazione di nuovi prodotti innovativi. I due brand, che innegabilmente condividono valori simili di ricerca e funzionalità nelle rispettive aree di competenza, e che in passato avevano già collaborato tra loro, svilupperanno una collaborazione nel footwear con il lancio di drops in momenti diversi. «La nostra collaborazione connon è solo radicata nell'innovazioneperformance, ma anche nel potenziamento dei nostri valori condivisi di maestria artigianale ed eccellenza nella qualità del prodotto», afferma Chris Davis, Chief Marketing Officer di New. «Sia Newche ...

