Serie B, scatta la 30^ giornata: le partite in programma e dove vederle in tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Inizia stasera con l'anticipo Ascoli-Cremonese la 30^ giornata di Serie B. Sfide interessanti per le prime posizioni ma anche per la lotta per la salvezza. Questo il programma e la copertura tv:Ascoli-Cremonese (Diretta Dazn, LiveNow e Rai Sport)I precedenti ufficiali ad Ascoli Piceno fra le due squadre sono 11: 5 le vittorie bianconere (ultima 3-0 nella Serie B 1992/93), 4 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2018/19) e 2 successi grigiorossi (ultimo 3-1 nella Serie B dell'anno scorso). Particolarmente significativo il confronto del Del Duca dell'anno scorso, che fu la prima partita cadetta dopo la fine del lockdown, un recupero della gara a suo tempo rinviata per inizio pandemia a febbraio 2020 e che fu recuperata il 17 giugno dello stesso anno.Cremonese senza pareggi da 9 ...

