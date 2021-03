Sci alpino | startlist slalom donne Lenzerheide | orari | tv | programma | streaming | pettorali italiane

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 marzo 2021) Proseguono le gare per quanto concerne le Finali della Coppa del Mondo di scifemminile: domani, sabato 20 marzo, si terrà a, in Svizzera, lospeciale. La prima manche scatterà alle ore 10.30 e saranno al cancelletto 24 partecipanti, in rappresentanza di 12 Paesi. Inversione delle migliori trenta dalle ore 13.30. Quattro le rappresentanti dell’Italia in gara, ovvero Irene Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino e Sophie Mathiou. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. ...