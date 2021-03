Reporter della BBC prelevato da alcuni uomini in Myanmar. Si teme per la sua sorte (Di venerdì 19 marzo 2021) Un Reporter della BBC, Aung Thura, è stato “portato via da uomini non identificati” in Myanmar. Il rapimento è avvenuto quest’oggi, venerdì 19 marzo. Aung Thura è stato portato via da alcuni uomini mentre si trovava nella capitale birmana di Nay Pyi Taw. Il sequestro è avvenuto a mezzogiorno ora locale (le 6:30 del mattino in Italia). LEGGI ANCHE => Colpo di Stato in Myanmar: un ritorno al passato? Stando a quanto affermato dalla BBC News Press Team sulla propria pagina Twitter, la famosissima emittente britannica starebbe “facendo tutto il possibile” per trovare Aung Thura. La BBC ha inoltre chiesto alle autorità di poter localizzare il Reporter e di confermare che è al sicuro, come riportato anche dal Daily Star. “Aung Thura è un ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 marzo 2021) UnBBC, Aung Thura, è stato “portato via danon identificati” in. Il rapimento è avvenuto quest’oggi, venerdì 19 marzo. Aung Thura è stato portato via damentre si trovava nella capitale birmana di Nay Pyi Taw. Il sequestro è avvenuto a mezzogiorno ora locale (le 6:30 del mattino in Italia). LEGGI ANCHE => Colpo di Stato in: un ritorno al passato? Stando a quanto affermato dalla BBC News Press Team sulla propria pagina Twitter, la famosissima emittente britannica starebbe “facendo tutto il possibile” per trovare Aung Thura. La BBC ha inoltre chiesto alle autorità di poter localizzare ile di confermare che è al sicuro, come riportato anche dal Daily Star. “Aung Thura è un ...

