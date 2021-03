Primo caffè della giornata: 400 euro di multa perchè era stato servito in una tazzina (Di sabato 20 marzo 2021) Il titolare di un bar di Genova è stato multato per 400 euro per aver servito il caffè in una tazzina di ceramica e non in una “usa e getta” (Getty Images)Quanto costa una tazzina dell’ottimo, profumato caffè? Novanta centesimi di euro, un euro e 10 centesimi ma anche 400 euro! Eh sì, avete letto bene: per aver servito il caffè in una tazzina di ceramica invece che in una “usa e getta” a Boero, il titolare di un bar del centro storico di Genova – “Lo Scorretto” – è stata notificata una salata ammenda pecuniaria, 400 euro appunto, stesso importo che dovrà sborsare anche il cliente, per non aver rispettato le misure anti-contagio da ... Leggi su formatonews (Di sabato 20 marzo 2021) Il titolare di un bar di Genova èto per 400per averilin unadi ceramica e non in una “usa e getta” (Getty Images)Quanto costa unadell’ottimo, profumato? Novanta centesimi di, une 10 centesimi ma anche 400! Eh sì, avete letto bene: per averilin unadi ceramica invece che in una “usa e getta” a Boero, il titolare di un bar del centro storico di Genova – “Lo Scorretto” – è stata notificata una salata ammenda pecuniaria, 400appunto, stesso importo che dovrà sborsare anche il cliente, per non aver rispettato le misure anti-contagio da ...

