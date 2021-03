Nazionali dell'Inter bloccati dall'ATS: cosa può accadere, c'è un precedente (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Inter e i Nazionali bloccati dall'Ats per le convocazioni: gli scenari, possibile braccio di ferro Leggi su 90min (Di venerdì 19 marzo 2021) L'e i'Ats per le convocazioni: gli scenari, possibile braccio di ferro

Advertising

FcInterNewsit : L'Ats blocca i Nazionali dell'Inter, la Federcalcio croata: 'Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic con noi' - Mauro5514 : RT @MariaAversano1: Ora “imboscano” la notizia dell’arresto eccellente in Regione Lazio, vi ricordate invece le campagne mediatiche naziona… - muflotto : RT @ASviSItalia: Il riscaldamento globale potrebbe aumentare di tre gradi entro fine secolo, le malattie legate all’inquinamento uccidono n… - EleEsse77 : RT @LucianoBarraCar: Stiamo parlando dell'investimento pubblico, senza il quale non può ripartire quello privato. Il RRF non solo è intempe… - Eurosport_IT : Nessun giocatore dell'#Inter si muove da Milano: 'Elevato rischio di circolazione di varianti virali più contagiose… -