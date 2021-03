Milano, bimbo di 3 anni sta soffocando: salvato dal vicino di casa, uno studente in Dad (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, bimbo soffoca salvato dal vicino di casa: sono stati attimi di terrore per la nonna di un bambino di tre anni in preda ad un blocco respiratorio, tempestivamente scongiurato dall’intervento di un vicino. Allarmato dalle urla della donna, il ragazzo – un 20enne dell’istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano – non ha esitato a correre nell’appartamento accanto per prestare soccorso al piccolo in difficoltà. Milano, bimbo soffoca salvato dal vicino di casa: Simone, uno studente in Dad Simone Mantovani, studente milanese, si trovava a casa a causa del Covid. E proprio mentre frequentava le sue lezioni in Dad è ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021)soffocadaldi: sono stati attimi di terrore per la nonna di un bambino di trein preda ad un blocco respiratorio, tempestivamente scongiurato dall’intervento di un. Allarmato dalle urla della donna, il ragazzo – un 20enne dell’istituto alberghiero Paolo Frisi di– non ha esitato a correre nell’appartamento accanto per prestare soccorso al piccolo in difficoltà.soffocadaldi: Simone, unoin Dad Simone Mantovani,milanese, si trovava aa causa del Covid. E proprio mentre frequentava le sue lezioni in Dad è ...

