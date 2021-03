Loredana Bertè: “Il tempo non cancella proprio niente” (Foto) (Di venerdì 19 marzo 2021) Augura alle donne di avere un pochino del suo Dna: emancipate e intraprendenti, che possano prendere il primo volo per il caldo. Non è una frase leggera, Loredana Bertè pensa sempre alle donne che non sono libere, a chi è vittima di violenza, a quelle scarpe rosse portate anche sul palco del festival di Sanremo. A Oggi è un altro giorno Loredana Bertè, questa sua battaglia deriva anche dalla sua esperienza personale: “Lo sanno tutti che io sono stata violentata a 17 anni a Torino durante una tournée, mi ha massacrata e sono riuscita a scappare da quello scannatoio e a uscire in strada aiutata da un tassista”. In pochi secondi Loredana Bertè racconta quel dramma e che per 5 anni non ha voluto più vedere un uomo. I capelli sempre blu: “E’ il mio colore preferito, specialmente quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021) Augura alle donne di avere un pochino del suo Dna: emancipate e intraprendenti, che possano prendere il primo volo per il caldo. Non è una frase leggera,pensa sempre alle donne che non sono libere, a chi è vittima di violenza, a quelle scarpe rosse portate anche sul palco del festival di Sanremo. A Oggi è un altro giorno, questa sua battaglia deriva anche dalla sua esperienza personale: “Lo sanno tutti che io sono stata violentata a 17 anni a Torino durante una tournée, mi ha massacrata e sono riuscita a scappare da quello scannatoio e a uscire in strada aiutata da un tassista”. In pochi secondiracconta quel dramma e che per 5 anni non ha voluto più vedere un uomo. I capelli sempre blu: “E’ il mio colore preferito, specialmente quello che ...

