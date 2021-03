Lazio | auguri a Nesta con un video amarcord

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA - Un uomo mai dimenticato in casa, Alessandro. L'ex difensore, oggi allenatore del Frosinone, compie 45 anni. "Buon compleanno Sandro" , ha scritto il club biancoceleste su Instagram.

Arrivato alla Lazio a nove anni, ha ... Alla Lazio entrarono 31 milioni di euro. Con i rossoneri vinse tutto quello che si può vincere.