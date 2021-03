La regina Elisabetta non è arrabbiata con Harry, solo triste: lo dicono a corte (Di venerdì 19 marzo 2021) X A rivelarlo al tabloid britannico The Sun sarebbero state fonti a palazzo, secondo cui la regina Elisabetta non è arrabbiata con Harry e Meghan per le dichiarazioni fatte a Oprah Winfrey. Neppure per l’accusa, gravissima, di razzismo da parte della famiglia reale nei confronti dell’ex attrice e del piccolo Archie, prima che nascesse. Ma l’intervista avrebbe rattristato molto la sovrana, che in privato avrebbe promesso di aiutare il più possibile il nipote. Leggi anche › Antonio Caprarica: «L’intervista di Harry e Meghan? Una farsa per promuoversi. Poi divorzieranno» › La regina Elisabetta al telefono con ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) X A rivelarlo al tabloid britannico The Sun sarebbero state fonti a palazzo, secondo cui lanon ècone Meghan per le dichiarazioni fatte a Oprah Winfrey. Neppure per l’accusa, gravissima, di razzismo da parte della famiglia reale nei confronti dell’ex attrice e del piccolo Archie, prima che nascesse. Ma l’intervista avrebbe rattristato molto la sovrana, che in privato avrebbe promesso di aiutare il più possibile il nipote. Leggi anche › Antonio Caprarica: «L’intervista die Meghan? Una farsa per promuoversi. Poi divorzieranno» › Laal telefono con ...

Il principe Filippo è stato dimesso dopo un mese in ospedale Dopo i giorni bui dello scandalo Meghan Markle, arriva una bella notizia per la famiglia Reale britannica. Il principe Filippo , 99 anni di cui 73 come marito della regina Elisabetta , è stato dimesso dall'ospedale di Londra. Il peggio sembra dunque passato per il Duca di Edimburgo, che lo scorso 16 febbraio aveva fatto preoccupare i sudditi con un ricovero ...

