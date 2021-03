Indagine della Uecoop: Un anno di Covid, italiani pessimisti sul futuro. I più scontenti? Vivono in Campania (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’anno del Covid, più di un italiano su due (55,5%) è insoddisfatto della propria vita con l’incertezza sulle prospettive future per salute e lavoro che condiziona le previsioni dei prossimi cinque anni. È quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati dell’ultimo rapporto Bes Istat in occasione della Giornata mondiale della felicità sabato 20 marzo 2021.Sul podio delle regioni dove prevalgono gli scontenti ci sono nell’ordine la Campania (68,3%), la Sicilia (60%) e il Lazio (58,9%) mentre al contrario è al Nord che si concentrano le quote minori di insoddisfatti dal Trentino Alto Adige (37,8%) alla Valle d’Aosta (46,3%), dal Friuli Venezia Giulia (50,4) alla Lombardia (51,1%) con Emilia Romagna e Veneto a pari ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell’del, più di un italiano su due (55,5%) è insoddisfattopropria vita con l’incertezza sulle prospettive future per salute e lavoro che condiziona le previsioni dei prossimi cinque anni. È quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative () su dati dell’ultimo rapporto Bes Istat in occasioneGiornata mondialefelicità sabato 20 marzo 2021.Sul podio delle regioni dove prevalgono glici sono nell’ordine la(68,3%), la Sicilia (60%) e il Lazio (58,9%) mentre al contrario è al Nord che si concentrano le quote minori di insoddisfatti dal Trentino Alto Adige (37,8%) alla Valle d’Aosta (46,3%), dal Friuli Venezia Giulia (50,4) alla Lombardia (51,1%) con Emilia Romagna e Veneto a pari ...

marattin : Prosegue l’indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF. Ora in diretta con l’ultima audizione della giornata: l’A… - zazoomblog : Indagine della Uecoop: Un anno di Covid italiani pessimisti sul futuro. I più scontenti? Vivono in Campania -… - QuotidianoEnerg : Infrazioni Ue, via a indagine della Camera - puporiccio : RT @PartitComunista: #MONDOCONVENIENZA - ARRIVA L’INDAGINE DELLA PROCURA SU CAPORALATO E MINACCE Ormai 2 mesi fa, denunciammo con decisone… - troianosalvo : RT @marattin: Prosegue l’indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF. Ora in diretta con l’ultima audizione della giornata: l’Associazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine della Le imprese scelgono il digitale e la sostenibilità ...dei rispondenti all'indagine ha confermato di avere assunto nell'ultimo anno giovani under 35, giudicati i più indicati a rispondere in questo momento alla rapida corsa dei processi digitali della ...

Traffico di spray al fentalin e morfina, medico e tossicodipendente arrestati Da questo numero anomalo parte l'indagine del Nas di Latina - guidato dal capitano Felice Egidio - ... Alla misura dei domiciliari per i due uomini, si aggiunge il divieto di esercizio della professione ...

Di Pietro e il processo Eni. "Indagine senza senso. Intervenga il Parlamento" ilGiornale.it Concessioni spiagge, eurodeputati e balneari impegnati per la proroga Nelle Marche, secondo una indagine del Centro Studi della CNA, in 185 chilometri di costa operano 549 concessioni demaniali; di queste 129 si trovano in provincia di Pesaro e Urbino.

Ricette false per stupefacenti. Nas: due arresti e farmacista sospeso per 12 mesi L'indagine dei Nas su ricette false per stupefacenti ha portato al divieto di esercizio della professione per 12 mesi per un farmacista ...

