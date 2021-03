ENAV annuncia revoca scioperi locali del 23 marzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ENAV annuncia

ilmessaggero.it

ha annunciato che sono stati differiti alcuni scioperi a carattere locale che erano stati proclamati per martedì 23 marzo 2021. Gli scioperi riguardavano l'Aeroporto di Reggio Calabria, indetto ...ha annunciato che sono stati differiti alcuni scioperi a carattere locale che erano stati proclamati per martedì 23 marzo 2021. Gli scioperi riguardavano l'Aeroporto di Reggio Calabria, indetto ...(Teleborsa) - ENAV ha annunciato che sono stati differiti alcuni scioperi a carattere locale che erano stati proclamati per martedì 23 marzo 2021. Gli scioperi riguardavano l'Aeroporto di Reggio ...(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. In grande spolvero il settore bancario, ma a trainare il FTSE MIB ci sono le società ...