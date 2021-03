Decreto Sostegni approvato | Draghi | «Obiettivo è dare più soldi a tutti e velocemente È la risposta alla povertà Pagamenti dall?8 aprile»

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - infoitinterno : Decreto Sostegni: quando arrivano i soldi? - infoitinterno : Decreto Sostegni: cosa prevede? Novità, aiuti e misure nel testo in pdf -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Il Sole 24 ORE

Così il presidente del Consiglio Draghi dopo l'Ok allegge. "I pagamenti cominciano l'8 aprile per chi ha fatto domanda: 11mld entreranno nell'economia". Via i codici ateco. Poi, "...Ilstanzia complessivamente 1,7 miliardi per il settore turistico messo in ginocchio: si stanziano 700 milioni per il fondo 'Montagna', 900 milioni per i lavoratori stagionali, gli ...Ecco il decreto Sostegni, la nuova iniezione di risorse per imprenditori, lavoratori e amministratori alle prese con una crisi sanitaria e finanziaria destinata a risolversi solo con la campagna ...In arrivo 32 miliardi di euro, un terzo alle imprese, oltre un decimo agli enti locali. Ecco il decreto Sostegni, la nuova iniezione di risorse per imprenditori, lavoratori e amministratori ...