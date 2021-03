Covid | sindaco Brescia | ' Mattarella presto nella nostra città'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergioandràper testimoniare la sua vicinanza alla, particolarmente colpita dal19. Lo ha annunciato ilEmilio Del Bono,conferenza stampa settimanale sui contagi.avrebbe dovuto fare una visita aa ottobre, ma l'appuntamento era stato sospeso per l'ingresso della provincia in zona rossa. "Verrà quando sarà finita la zona rossa, nelle prossime settimane, ci stiamo coordinando per fissare una data", ha detto il, affrontando le polemiche, giudicate "infantili", per la visita del premier Mario Draghi a Bergamo, e non a. "In queste settimane - ha ...