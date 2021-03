Advertising

c_appendino : #RT @TorinoClick: #Covid: un bosco al cimitero Monumentale di #Torino in memoria delle vittime. Domani, 18 marzo, l… - TV7Benevento : **Covid: la sindaca di Viggiù (quasi) immune, 'crollo casi velocissimo'** (2)... - LaCastaRe : RT @paolo_levi: Unità d'Italia: Parigi, tricolore sulla facciata dell'Hotel de Ville. Grazie alla città di Parigi e alla sindaca Anne Hidal… - snosino : RT @paolo_levi: Unità d'Italia: Parigi, tricolore sulla facciata dell'Hotel de Ville. Grazie alla città di Parigi e alla sindaca Anne Hidal… - SophieBRIA : RT @paolo_levi: Unità d'Italia: Parigi, tricolore sulla facciata dell'Hotel de Ville. Grazie alla città di Parigi e alla sindaca Anne Hidal… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid sindaca

Controradio

"Uno spazio che porta Torino nel mondo", l'ha definito laChiara Appendino: un luogo, come ...in contemporanea nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento previste per il). "...... quest'anno si svolge in una edizione interamente online,a causa della pandemia del- 19 che ... Tra i relatori, Yvonne Aki - Sawyerr Obe,di Freetown, capitale della Sierra Leone,inserita ...In questi giorni diverse centinaia di contribuenti di Ravello si sono visti recapitare e notificare, per il tramite del servizio postale, avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento di tri ...di Pasquale Sorrentino Questa mattina messa in suffragio per Don Alessandro Brignone a Caggiano, il parroco deceduto un anno a causa del Covid. Questa sera il Comune guidato dal sindaco Modesto Lamatt ...