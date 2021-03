Covid: circolava in Cina a ottobre 2019, due mesi prima della scoperta del primo caso (Di venerdì 19 marzo 2021) Secondo un nuovo studio basato su una ricca serie di dati e modelli previsionali, il Coronavirus era presente in Cina almeno due mesi prima che venisse ufficialmente scoperto Secondo un nuovo e recente studio, il nuovo coronavirus avrebbe con molte probabilità circolato per almeno due mesi, indisturbato, in Cina, prima che venissero scoperti e accertati L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 19 marzo 2021) Secondo un nuovo studio basato su una ricca serie di dati e modelli previsionali, il Coronavirus era presente inalmeno dueche venisse ufficialmente scoperto Secondo un nuovo e recente studio, il nuovo coronavirus avrebbe con molte probabilità circolato per almeno due, indisturbato, inche venissero scoperti e accertati L'articolo NewNotizie.it.

