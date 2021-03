Car sharing, Enjoy: da oggi attiva sanificazione automatica a fine noleggio (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy (il servizio di sharing realizzato da Eni) è attivo un dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che “consentirà ai clienti di muoversi con ancora più tranquillità”, sottolinea la società, che ha anche annunciato un rinnovo della flotta con l’arrivo delle nuove Fiat 500 a motorizzazione ibrida. Nei minuti necessari­ alla sanificazione automatica, il veicolo risulterà indisponibile, per tornare poi di nuovo noleggiabile e sanificato per il cliente successivo. Questa novità segue le attività di sanificazione straordinaria dall’inizio dell’emergenza e gli sforzi sul lato comunicazione, per informare i propri clienti sui comportamenti da tenere nel rispetto delle disposizioni previste e per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Da, su tutti i veicoli(il servizio direalizzato da Eni) è attivo un dispositivo per ladegli abitacoli che “consentirà ai clienti di muoversi con ancora più tranquillità”, sottolinea la società, che ha anche annunciato un rinnovo della flotta con l’arrivo delle nuove Fiat 500 a motorizzazione ibrida. Nei minuti necessari­ alla, il veicolo risulterà indisponibile, per tornare poi di nuovo noleggiabile e sanificato per il cliente successivo. Questa novità segue le attività distraordinaria dall’inizio dell’emergenza e gli sforzi sul lato comunicazione, per informare i propri clienti sui comportamenti da tenere nel rispetto delle disposizioni previste e per ...

Advertising

ielli7 : Si, provate a raccontarlo a una qualsiasi persona, magari di una certa età. che vive in un paesino, e usa esclusiva… - Regione_Sicilia : RT @LeolucaOrlando1: Favorire la mobilità condivisa ed elettrica per i lavoratori pubblici e gli studenti. Questo l'obiettivo di un progett… - helmvergara1 : RT @LeolucaOrlando1: Favorire la mobilità condivisa ed elettrica per i lavoratori pubblici e gli studenti. Questo l'obiettivo di un progett… - LeolucaOrlando1 : Favorire la mobilità condivisa ed elettrica per i lavoratori pubblici e gli studenti. Questo l'obiettivo di un prog… -

Ultime Notizie dalla rete : Car sharing Car sharing, Enjoy: da oggi attiva sanificazione automatica a fine noleggio Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy (il servizio di sharing realizzato da Eni ) è attivo un dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che "consentirà ai clienti di muoversi con ancora più tranquillità", sottolinea la società, che ha ...

Enjoy, sanificazione automatica degli abitacoli e Fiat 500 ibrida: le novità del car sharing di Eni Enjoy , il servizio di vehicle sharing a rilascio libero realizzato da Eni , annuncia due importanti novità. Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy in sharing è attivo un innovativo dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che consentirà ai clienti di muoversi con ancora più tranquillità. E, in vista della primavera, la flotta ...

Se è di tutti... è per tutti! Il ’car-sharing’ La Nazione Car sharing, Enjoy: da oggi attiva sanificazione automatica a fine noleggio (Teleborsa) - Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy (il servizio di sharing realizzato da Eni) è attivo un dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che consentirà ai clienti ...

Enjoy, sanificazione automatica degli abitacoli e Fiat 500 ibrida: le novità del car sharing di Eni Enjoy, sanificazione automatica degli abitacoli e Fiat 500 ibrida: le novità del car sharing di Eni a Milano, Roma, Torino e Firenze.

Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy (il servizio direalizzato da Eni ) è attivo un dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che "consentirà ai clienti di muoversi con ancora più tranquillità", sottolinea la società, che ha ...Enjoy , il servizio di vehiclea rilascio libero realizzato da Eni , annuncia due importanti novità. Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy inè attivo un innovativo dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che consentirà ai clienti di muoversi con ancora più tranquillità. E, in vista della primavera, la flotta ...(Teleborsa) - Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy (il servizio di sharing realizzato da Eni) è attivo un dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che consentirà ai clienti ...Enjoy, sanificazione automatica degli abitacoli e Fiat 500 ibrida: le novità del car sharing di Eni a Milano, Roma, Torino e Firenze.