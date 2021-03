Bank of Japan rivede strategia | cambia policy ETF e allarga banda oscillazione rendimenti

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Laofrende più sostenibile la sua politica monetaria ultra espansiva e, al termine della due giorni di politica monetaria, annuncia alcune novità in materia di tassi ed acquisti asset. Una modifica che era stata annunciata a dicembre, quando la banca del Giappone aveva anticipato per marzo una review dei suoi strumenti, al fine di renderli più “efficaci e sostenibili”. In particolare, la banca centrale giapponese ha annunciato un ampliamento delladideia lungo termine attorno al target, portandola allo 0,25% dallo 0,20% precedentemente indicato. La BoJ però non applicherà la regola in modo rigido ed automatico se i tassi di sposteranno temporaneamente al di sotto della. Questa modifica le consentirà di mantenere uno ...

