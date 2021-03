AstraZeneca, il piano vaccinazioni è saltato. E il via libera dell’Ema potrebbe non bastare a convincere i dubbiosi (Di venerdì 19 marzo 2021) Gli effetti dello stop ad AstraZeneca rischiano di essere di tipo psicologico: l’Ema ha dato il suo benestare ma le prenotazioni prima dello stop erano già in calo. Come avevano già previsto numerosi esperti, i casi di malori e decessi che sono stati definitivamente ritenuti non legati al vaccino di AstraZeneca hanno comunque influito negativamente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 marzo 2021) Gli effetti dello stop adrischiano di essere di tipo psicologico: l’Ema ha dato il suo benestare ma le prenotazioni prima dello stop erano già in calo. Come avevano già previsto numerosi esperti, i casi di malori e decessi che sono stati definitivamente ritenuti non legati al vaccino dihanno comunque influito negativamente L'articolo proviene da Leggilo.org.

