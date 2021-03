AstraZeneca | Aifa | “Vaccino è sicuro | divieto revocato”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “haild’uso per ilche era stato emesso alcuni giorni fa. Neld’uso era specificato che si trattava di un provvedimento temporaneo”. Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, certifica il via libera alin Italia dopo il pronunciamento di ieri dell’Agenzia europea del farmaco. Nella giornata di oggi, alle 15, è previsto il riavvio delle vaccinazioni. “La notizia principale da sottolineare è che i benefici delsuperano ampiamente i rischi, ilè benefico eper la campagna vaccinale, senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per ...

È ufficiale: è stato revocato il divieto temporaneo di somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia. «Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco fa revocato il divieto d'uso del vaccino». Lo ha annunciato in conferenza stampa il Dg di Aifa, Nicola Magrini, sottolineando «che il vaccino non è associato a un aumento ...
"Nessuna limitazione d'età e nessuna controindicazione d'uso". La raccomandazione: "No all'uso preventivo di aspirina, tachipirina o eparina"