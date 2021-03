“Allegri al Napoli”: i dettagli del piano di De Laurentiis (Di venerdì 19 marzo 2021) Massimiliano Allegri è il piano A del Napoli, un nome storicamente gradito al presidente De Laurentiis, un’ipotesi che potrebbe prendere corpo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, con i 40 milioni e il fascino della Champions League la pista che porta ad Allegri non è impossibile. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 marzo 2021) Massimilianoè ilA del, un nome storicamente gradito al presidente De, un’ipotesi che potrebbe prendere corpo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, con i 40 milioni e il fascino della Champions League la pista che porta adnon è impossibile. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

