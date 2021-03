Verre | “Ci serve una vittoria ma a Bologna abbiamo giocato bene”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il centrocampista della Sampdoria, Valerio, ha parlato della sua stagione e di quella della squadra blucerchiata in un’intervista rilasciata al Secolo XIX. Queste le sue parole: Sul rinnovo: “Sono felicissimo per aver rinnovato fino al 2025 per la fiducia e il progetto che la società mi ha voluto riconoscere. Mi sento parte di tutto ciò e spero di dimostrarlo sul campo”. Sui gol: “Dovrei tiare di più, forse. Visto che la media è buonissima devo lavorare sul cercare più conclusioni. Una cosa che faccio comunque, poi non sempre mi riesce ma la cerco la porta. Certo, baratterei un po’ di bellezza per la quantità. Vorrei fare qualche gol in più, quest’anno ne ho fatti tre, c’è anche quello in Coppa Italia oltre ai due in campionato, ma vorrei dare un contributo maggiore alla squadra visto che gioco lì davanti. Ci sto lavorando”. Sul momento della squadra: ...