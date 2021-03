Uomini e Donne, Maurizio Guerci parla della sua relazione con Barbara De Santi e punge Giorgio Manetti (Di giovedì 18 marzo 2021) La partecipazione di Maurizio Guerci a Uomini e Donne è stata sotto i riflettori piuttosto a lungo. Approdato a settembre nel dating show di Maria De Filippi, Gemma Galgani lo aveva subito notato nel parterre dei cavalieri del Trono over. Tra i due, la frequentazione si era fatta sempre più seria, sino a sfociare a svariate notti di intimità raccontate con entusiasmo dalla Galgani. Maurizio, invece, subito dopo le festività natalizie aveva deciso di interrompere ogni rapporto con la dama, ricevendo aspre critiche. Tra i vari a criticarlo c’era stato anche Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del Trono over, interpellato sulle frequentazione della sua ex Gemma, l’aveva difesa invitandola a lasciar perdere Uomini superficiali e senza capacità ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 marzo 2021) La partecipazione diè stata sotto i riflettori piuttosto a lungo. Approdato a settembre nel dating show di Maria De Filippi, Gemma Galgani lo aveva subito notato nel parterre dei cavalieri del Trono over. Tra i due, la frequentazione si era fatta sempre più seria, sino a sfociare a svariate notti di intimità raccontate con entusiasmo dalla Galgani., invece, subito dopo le festività natalizie aveva deciso di interrompere ogni rapporto con la dama, ricevendo aspre critiche. Tra i vari a criticarlo c’era stato anche. L’ex cavaliere del Trono over, interpellato sulle frequentazionesua ex Gemma, l’aveva difesa invitandola a lasciar perderesuperficiali e senza capacità ...

