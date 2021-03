Uomini e Donne e Amici sospesi, non vanno in onda oggi, giovedì 18 marzo: ecco i motivi (Di giovedì 18 marzo 2021) La programmazione di Canale 5 subirà delle variazioni per quanto riguarda la giornata di giovedì 18 marzo. Nello specifico, i programmi di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici sono stati sospesi. Per le altre trasmissioni Mediaset, invece, non ci saranno affatto modifiche, almeno fino a questo momento. Il motivo risiede nel fatto che tale giornata è stata definita come la giornata della memoria di tutte le vittime del Covid. Vediamo tutti i dettagli. Perché Uomini e Donne e Amici sono stati sospesi Il 18 marzo è divenuta una data molto triste e molto importante per gli italiani. In tale giorno, infatti, l’anno scorso abbiamo assistito alla devastante sfilata di carri, che da Bergamo partivano per ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 marzo 2021) La programmazione di Canale 5 subirà delle variazioni per quanto riguarda la giornata di18. Nello specifico, i programmi di Maria De Filippi,sono stati. Per le altre trasmissioni Mediaset, invece, non ci saranno affatto modifiche, almeno fino a questo momento. Il motivo risiede nel fatto che tale giornata è stata definita come la giornata della memoria di tutte le vittime del Covid. Vediamo tutti i dettagli. Perchésono statiIl 18è divenuta una data molto triste e molto importante per gli italiani. In tale giorno, infatti, l’anno scorso abbiamo assistito alla devastante sfilata di carri, che da Bergamo partivano per ...

