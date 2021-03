Tragedia a Montaguto | 78enne muore travolto da un treno in corsa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Montaguto

Una tragica fatalità per il 78enne di, Michele Gerardo Iagulli, che ha trovato la morte ... Iagulli lascia tre figli, unaper l'intera comunità. "Siamo sgomenti " ha commentato il ...Laè avvenuta a ridosso del fiume Cervaro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polfer. Presente in prima persona il sindaco diMarcello Zecchino. Una ...Un 70enne di Montaguto è stato travolto e ucciso da un treno in corsa mentre raccoglieva asparagi selvatici. Inutili i soccorsi ...Il destino ha voluto che la sua vita finisse laddove l'aveva trascorsa quasi per intero. Michele Gerardo Iagulli, 78 anni, ferroviere in pensione, è stato travolto da un ...