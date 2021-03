“Sto tremando!”, Fariba Tehrani e l’incontro con un serpente: disavventura all’Isola (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra gli aspiranti naufraghi c’è anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, la quale in questi primi giorni dall’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 sta già facendo i conti con le prime disavventure e insidie della natura selvaggia. Grazie a Marco Maddaloni ed al secondo candidato naufrago, Ubaldo Lanzo, Fariba è stata tranquillizzata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra gli aspiranti naufraghi c’è anche, mamma di Giulia Salemi, la quale in questi primi giorni dall’inizio della sua avventuradei Famosi 2021 sta già facendo i conti con le prime disavventure e insidie della natura selvaggia. Grazie a Marco Maddaloni ed al secondo candidato naufrago, Ubaldo Lanzo,è stata tranquillizzata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

T0BES0L0NELYHS : sto letteralmente tremando lol - JUYE0NAT0R : cioè lo avete visto sto ancora tremando - blogtivvu : “Sto tremando!”, Fariba Tehrani e l’incontro con un serpente: disavventura all’#Isola - cluelesssara7 : 4 persone prima di me in coda alle poste e finalmente posso avere il mio BE essential sto tremando - honeycobbie : no raga sto tremando -