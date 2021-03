Sondaggi: M5s ancora in forte crescita con Conte leader, il Partito Democratico cala anche con Letta e la Lega è ancora primo partito (Di giovedì 18 marzo 2021) Pd ancora in forte calo nei Sondaggi, anche se si intravedono i primissimi effetti della nomina di Enrico Letta. Con un rimbalzo dei dem a scapito di Azione e +Europa. Questo emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. Alla flessione del Nazareno fa da riscontro la crescita di M5s che comunque non compensa la discesa complessiva dei ‘giallorossi’. Sondaggi: M5s ancora in forte crescita con Conte leader Sul fronte del centrodestra, la Lega perde due decimi di punto, mentre Fratelli d’Italia li guadagna. Nel dettaglio, il Carroccio si conferma primo partito con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Pdincalo neise si intravedono i primissimi effetti della nomina di Enrico. Con un rimbalzo dei dem a scapito di Azione e +Europa. Questo emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. Alla flessione del Nazareno fa da riscontro ladi M5s che comunque non compensa la discesa complessiva dei ‘giallorossi’.: M5sinconSul fronte del centrodestra, laperde due decimi di punto, mentre Fratelli d’Italia li guadagna. Nel dettaglio, il Carroccio si confermacon il ...

