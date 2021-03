Shaw | “Nel primo tempo siamo stati orribili Pogba fa la differenza”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Lukeha parlato così a BT Sport dopo il successo del Manchester United in Europa League sul Milan:“molto contenti di essere passati, ma a essere onesti neldavveropartiti bene, abbiamo tenuto il controllo del pallone, ma poi abbiamo iniziato a perdere troppe volte la palla e a subire la pressione. Nel secondo, aiuta sempre avere un giocatore di livello mondiale comeche fa la. Lui l’ha fatta. Ma sappiamo che dobbiamo fare meglio di così. È una vittoria ottima, la cosa positiva è chepassati. La mia convocazione con l’Inghilterra? Sono molto contento, mancavo da un po’ e non vedo l’ora di tornare”. Foto: ...

...Milan non resta che concentrarsi solo sul campionato con lo scudetto e la zona Champions ancora... Castillejo (65' Ibrahimovic) Manchester United: Henderson; Wan - Bissaka, Lindelof, Maguire,; ...La squadra di Pioli non demerita ma paga le tante assenze soprattuttoreparto avanzato con Leao,... Al quarto d'ora prima conclusione dello United dopo un bel duetto trae Bruno Fernandes con ...