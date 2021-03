Sergio Siragusa | Non c' è nesso trombosi-vaccini Giusto che Ema indaghi sui casi rari

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) Professore, l’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino AstraZeneca ma ha detto anche va aggiornato il bugiardino in modo tale che gli operatori sanitari possano mitigare gli effetti collaterali. Che succede adesso? Cosa consiglia? “Ema non ha messo limitazioni, ma l’invito a rivolgersi a un medico in caso di «affanno, dolore al petto o allo stomaco, gonfiore o freddo a un braccio o una gamba, mal di testa grave o in peggioramento o visione offuscata dopo la vaccinazione, sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, macchie rossastre o violacee o vesciche di sangue sotto la pelle». Sono sintomi abbastanza aspecifici e, in parte, comuni alle normali reazioni vaccinali. Ciò potrà aumentare l’accesso alle strutture sanitarie e porterà ad una maggiore “medicalizzazione” che, se non governata a livello centrale, potrebbe creare distorsioni tra le ...