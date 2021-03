Salvini “Ponte sullo Stretto opera strategica”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Ilè un’, darebbe una grande immagine dell’Italia nel mondo e collegherebbe non solo la Sicilia alla Calabria, ma L’Italia al resto d’Europa”. Così il leader della Lega, Matteo, in un punto stampa fuori dal ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

Il rebus sullo Stretto Il sullo Stretto di Messina è stato tra i protagonisti della crisi che ha portato al governo Draghi: Renzi l'aveva chiesto a Conte; continua a proporlo insieme a ... "Il Ponte sullo Stretto è un'opera strategica, darebbe una grande immagine dell'Italia nel mondo e collegherebbe non solo la Sicilia alla Calabria, ma L'Italia al resto d'Europa Non è più il tempo dei ... La commissione dedicata istituita al ministero per valutare la possibile realizzazione del Ponte sullo Stretto "sta completando le sue attività". Intanto il senatore Margiotta (Pd) aderisce all'Interg ...