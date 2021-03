Roma ai quarti di finale di Europa League 2020/2021: le possibili avversarie (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma esce indenne dal doppio confronto degli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica per i quarti di finale di Europa League 2020/2021. I giallorossi entrano dunque tra le migliori otto della seconda competizione europea per club e si giocheranno tutte le proprie carte per provare ad arrivare fino in fondo. Fondamentale, però, sarà il sorteggio che andrà a decretare quale sarà la prossima rivale sulla strada verso la finale: ecco dunque la lista aggiornata di tutte le possibili avversarie. Sorteggio a Nyon venerdì 19 marzo alle ore 13. Vincente Arsenal/Olympiacos Vincente Molde/Granada Vincente Dinamo Zagabria/Tottenham Vincente Villarreal/Dinamo Kiev Vincente Milan/Manchester United Vincente Rangers/Slavia ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Laesce indenne dal doppio confronto degli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica per ididi. I giallorossi entrano dunque tra le migliori otto della seconda competizione europea per club e si giocheranno tutte le proprie carte per provare ad arrivare fino in fondo. Fondamentale, però, sarà il sorteggio che andrà a decretare quale sarà la prossima rivale sulla strada verso la: ecco dunque la lista aggiornata di tutte le. Sorteggio a Nyon venerdì 19 marzo alle ore 13. Vincente Arsenal/Olympiacos Vincente Molde/Granada Vincente Dinamo Zagabria/Tottenham Vincente Villarreal/Dinamo Kiev Vincente Milan/Manchester United Vincente Rangers/Slavia ...

Advertising

zazoomblog : Roma tegola Karsdorp: l’olandese salterà i quarti di Europa League - #tegola #Karsdorp: #l’olandese - fabio200908 : Roma ai quarti di finale di UEL, ne resta solo una? - Fabius40884986 : Noi ai quarti ce semo unica italiana presente n Europa Sogno la serata perfetta cn 1goal UNITED n fuorigioco,viziat… - PirataTT : L'ho detto nel tweet precedente: la #Roma non aveva fatto rete perché non ha voluto farlo. Dopo un po' di calcio gi… - romanismo85 : Avete rotto il cazzo perché ha messo #Cristante difensore centrale. Migliore in campo. Avete rotto il cazzo a Borja… -