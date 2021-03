Roberto Saviano operato in ospedale: “Grazie per la vicinanza e l’affetto” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ andato a buon fine l’intervento di Roberto Saviano. Lo scrittore di Caserta era stato ricoverato in ospedale mercoledì scorso dopo aver accusato dolorosissime coliche renali. Ad annunciarlo è stato lo stesso Saviano con un post sui social rivolto ai suoi fan, che nei giorni scorsi gli hanno fatto pervenire tantissimi messaggi di solidarietà e di auguri di pronta guarigione. “Grazie a tutti per i tanti messaggi ricevuti, per la vostra vicinanza e il vostro affetto – ha scritto lo scrittore sui social – cose che ho imparato a non dare mai per scontate. Intervento fatto!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ andato a buon fine l’intervento di. Lo scrittore di Caserta era stato ricoverato inmercoledì scorso dopo aver accusato dolorosissime coliche renali. Ad annunciarlo è stato lo stessocon un post sui social rivolto ai suoi fan, che nei giorni scorsi gli hanno fatto pervenire tantissimi messaggi di solidarietà e di auguri di pronta guarigione. “a tutti per i tanti messaggi ricevuti, per la vostrae il vostro affetto – ha scritto lo scrittore sui social – cose che ho imparato a non dare mai per scontate. Intervento fatto!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

