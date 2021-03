Miryea Stabile, fidanzato: “Non lo cerco”, la verità su Manuel e Guidi (Di giovedì 18 marzo 2021) Entra a L’Isola dei Famosi la Pupa Miryea Stabile, parla del presunto fidanzato: “Non lo cerco”, la verità su Manuel e Guidi. (Instagram)Tra i partecipanti a questa edizione dell’Isola dei Famosi, che sbarcano oggi come nuovi concorrenti in Honduras, desta grande interesse l’arrivo di Miryea Stabile. Vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, insieme a Luca Marini, dopo il forfait di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia, che ha lasciato per motivi personali, entra a sorpresa in questo nuovo reality show. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La Pupa e il Secchione: Miryea Stabile fidanzata? Il suo segreto Miryea Stabile, un volto ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Entra a L’Isola dei Famosi la Pupa, parla del presunto: “Non lo”, lasu. (Instagram)Tra i partecipanti a questa edizione dell’Isola dei Famosi, che sbarcano oggi come nuovi concorrenti in Honduras, desta grande interesse l’arrivo di. Vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, insieme a Luca Marini, dopo il forfait di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia, che ha lasciato per motivi personali, entra a sorpresa in questo nuovo reality show. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La Pupa e il Secchione:fidanzata? Il suo segreto, un volto ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Miryea Stabile è una nuova concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi! #Isola ?? - TheItalianTimes : #MiryeaStabile, 23 anni di età, è la nuova concorrente ufficiale dell’#Isola dei Famosi 2021 biografia e carriera d… - sobbmar : RT @MeanGorgeous: Buongiorno a Miryea Stabile ballerina e influencer che oggi arriverà in Honduras - FiumeDiDesideri : RT @MeanGorgeous: Buongiorno a Miryea Stabile ballerina e influencer che oggi arriverà in Honduras - MeanGorgeous : Buongiorno a Miryea Stabile ballerina e influencer che oggi arriverà in Honduras -