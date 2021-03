Lorenzo Orsetti: Firenze ha dedicato un albero al combattente morto in Siria (Di giovedì 18 marzo 2021) In piazza Giorgini, Quartiere 5 di Firenze, è stato piantato un albero, oggi 18 marzo, in memoria di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso in combattimento dall'Isis in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde. L'albero è stato messo a dimora nel Quartiere , dove Orso ha vissuto e dove ancora vive la sua famiglia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) In piazza Giorgini, Quartiere 5 di, è stato piantato un, oggi 18 marzo, in memoria di, il 33enne fiorentino ucciso in combattimento dall'Isis inmentre militava come volontario a fianco delle milizie curde. L'è stato messo a dimora nel Quartiere , dove Orso ha vissuto e dove ancora vive la sua famiglia L'articolo proviene daPost.

