Juve, Milan e Roma sul talento brasiliano, ma la beffa è dietro l’angolo (Di giovedì 18 marzo 2021) Juve, Milan e Roma stanno monitorando attentamente un talento brasiliano che sta stupendo tutti, ma il rischio beffa è davvero dietro l’angolo. La stagione non è ancora conclusa, ma sono tante le dirigenze che guardano al futuro. Capire come migliorare le proprie rose a disposizione è un’attività essenziale, sia per programmare il futuro ma anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021)stanno monitorando attentamente unche sta stupendo tutti, ma il rischioè davvero. La stagione non è ancora conclusa, ma sono tante le dirigenze che guardano al futuro. Capire come migliorare le proprie rose a disposizione è un’attività essenziale, sia per programmare il futuro ma anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AndreaBricchi77 : Per capirci: il Milan con 8 positivi, il Toro, il Genoa, la Juve, il Napoli, tutto bene. Due positivi e mezzo all'i… - tuttosport : #Milan, #Dalot: 'Porto fantastico contro la Juve, ho festeggiato' - GoalItalia : ???? Milan ???? Inter ???? 'Con la Juve ho imparato a vincere' @esdavids compie 48 anni ?? - dybaligt : Juve e Milan ???? avere tutta la squadra rotta - MarioZangief : RT @AvvBiancoNero: @FBiasin ma non dire cazzate, lo hanno capito tutti. Juventus Milan si giocò con tre positivi per parte. Così come Inter… -