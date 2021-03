Il prezzemolo non dovrebbe mai mancare in tavola! (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una pianta aromatica vero toccasana: una sola tazza di prezzemolo contiene le stesse quantità di sostanze nutritive presenti in 10 porzioni di lattuga; un pieno di vitamina A, C, K, folati, ferro, antiossidanti ed altri fitonutrienti. Una ricerca del 2013, pubblicata sul “Journal of Traditional Chinese Medicine”, valutandone i composti fitochimici e le attività biologiche e farmacologiche, ha determinato che può essere considerato al pari di una pianta medicinale; si è rivelato, infatti, antiossidante, antidiabetico, antinfiammatorio, antibatterico ed antifungino, valido aiuto nella depurazione dell’organismo, alleato del sistema immunitario e dello stomaco, diuretico ed antitumorale. Suo punto di forza è l’essere disponibile tutto l’anno, a differenza di altri ortaggi stagionali. Un consiglio: provatelo, rigorosamente crudo, sotto forma di ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una pianta aromatica vero toccasana: una sola tazza dicontiene le stesse quantità di sostanze nutritive presenti in 10 porzioni di lattuga; un pieno di vitamina A, C, K, folati, ferro, antiossidanti ed altri fitonutrienti. Una ricerca del 2013, pubblicata sul “Journal of Traditional Chinese Medicine”, valutandone i composti fitochimici e le attività biologiche e farmacologiche, ha determinato che può essere considerato al pari di una pianta medicinale; si è rivelato, infatti, antiossidante, antidiabetico, antinfiammatorio, antibatterico ed antifungino, valido aiuto nella depurazione dell’organismo, alleato del sistema immunitario e dello stomaco, diuretico ed antitumorale. Suo punto di forza è l’essere disponibile tutto l’anno, a differenza di altri ortaggi stagionali. Un consiglio: provatelo, rigorosamente crudo, sotto forma di ...

Advertising

C3vLocke : i commenti. imbarazzanti. il *principio di precauzione* per i comunisti è come il prezzemolo. c'è dappertutto. e… - girlalmighvty : @softievlou @yorkshivre MA NON LE HO ROTTE A TE SEI TU CHE FAI IL PREZZEMOLO E TI METTI OVUNQUE - maleducatah : @FossiIoSenzaTe Ho lasciato la live appna è apparsa. È un cazzo di prezzemolo non ce la fa a non far sentire la pre… - Giorgybus : @sono_paola Ma come i formaggiiii? Io non potrei vivere senza ?? In compenso detesto sedano, prezzemolo e finocchi,… - IndacoXD : @turbivan @CSingola Di solito, quando si va a fare la spesa dal fruttivendolo, mentre si paga, si chiedono degli 'o… -