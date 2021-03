“Il passo svelto delle donne di notte”: il discorso da brividi del padre di una ragazza vittima di femminicidio (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovanni Lelli è – o sarebbe meglio dire era – il padre di Nicole, una ragazza di 23 anni morta ammazzata di femminicidio nel 2015 con un colpo di pistola sparato dall’ex compagno che non accettava di essere stato lasciato. Pochi giorni fa il padre è intervenuto pubblicamente al Parco di Villa Gordiani, a Roma in un evento organizzato per stringersi attorno a una ragazza che lo scorso 5 marzo è stata stuprata in pieno giorno mentre faceva jogging. E quello che ha detto, da padre, da uomo, da cittadino, in un intervento anche ripreso con un cellulare e postato anche sulla pagina Instagram de “la Repubblica”, è un discorso di una forza accecante con cui dovremmo aprire i telegiornali a reti unificate: “Mi presento, ero il papà di Lelli Nicole. Mia figlia è stata ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovanni Lelli è – o sarebbe meglio dire era – ildi Nicole, unadi 23 anni morta ammazzata dinel 2015 con un colpo di pistola sparato dall’ex compagno che non accettava di essere stato lasciato. Pochi giorni fa ilè intervenuto pubblicamente al Parco di Villa Gordiani, a Roma in un evento organizzato per stringersi attorno a unache lo scorso 5 marzo è stata stuprata in pieno giorno mentre faceva jogging. E quello che ha detto, da, da uomo, da cittadino, in un intervento anche ripreso con un cellulare e postato anche sulla pagina Instagram de “la Repubblica”, è undi una forza accecante con cui dovremmo aprire i telegiornali a reti unificate: “Mi presento, ero il papà di Lelli Nicole. Mia figlia è stata ...

temenite : per tornare in stazione faccio la strada con passo svelto perché piena di uomini abbasso lo sguardo e copro il più… - mamajoylicious : RT @JeSuisCharallie: Quanto mi fa ridere il gatto quando gira per casa a passo svelto con l'aria di chi ha un sacco di cose da fare ma cosa… - hereitsdoubleb : ho appena letto un tweet di una ragazza che suggeriva agli uomini di, ad esempio, spostarsi sull’altro marciapiede… - marziavergani : RT @france_1602: Il passo svelto. Perché in fondo mica l'hai addomesticata, quella voglia di allontanarti da tutto. - kamikaze_741 : Femminicidi, il padre di una ragazza uccisa: 'Faccio l'autista, la notte le donne sole hanno paura. Le vedi con il… -