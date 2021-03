“Il Decreto Sostegni non è rinviabile” la CONFEDERCONTRIBUENTI chiede aiuto al Governo (Di giovedì 18 marzo 2021) La CONFEDERCONTRIBUENTI lancia un accorato appello, tutte le cartelle esattoriali prescritte bisogna annullarle ed occorre rilanciare le esportazioni e il Made in Italy altrimenti si rischia una desertificazione degli asset economici e sociali Raffaele Panico “Chiediamo al Governo Draghi di non rinviare in alcun modo il Decreto Sostegni. È necessario che si approvino urgentemente i ristori da dare alle imprese che stanno vivendo una grande difficoltà economica, a maggior ragione che mezza Italia è di nuovo in zona Rossa e mi riferisco soprattutto al mondo della ristorazione, della ricettività e dei bar”. Inoltre, qualsiasi rinvio sarebbe – è un ulteriore aggravio – “a chi vive e lavora e da un anno e mezzo ha veramente difficoltà di sopravvivenza”. Questo è l’appello del presidente nazionale di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 marzo 2021) Lalancia un accorato appello, tutte le cartelle esattoriali prescritte bisogna annullarle ed occorre rilanciare le esportazioni e il Made in Italy altrimenti si rischia una desertificazione degli asset economici e sociali Raffaele Panico “Chiediamo alDraghi di non rinviare in alcun modo il. È necessario che si approvino urgentemente i ristori da dare alle imprese che stanno vivendo una grande difficoltà economica, a maggior ragione che mezza Italia è di nuovo in zona Rossa e mi riferisco soprattutto al mondo della ristorazione, della ricettività e dei bar”. Inoltre, qualsiasi rinvio sarebbe – è un ulteriore aggravio – “a chi vive e lavora e da un anno e mezzo ha veramente difficoltà di sopravvivenza”. Questo è l’appello del presidente nazionale di ...

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - luisaloffredo28 : RT @StefanoFassina: Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si limit… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avrann… -