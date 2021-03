Gianni Morandi rompe il silenzio dopo l'incidente: "È più dura del previsto" (Di giovedì 18 marzo 2021) ?È più dura del previsto”. Così Gianni Morandi rompe il silenzio, dopo l’incidente che lo ha costretto al ricovero l?11 marzo all’ospedale di Cesena, per ustioni a mani e gambe. “17 marzo. Grazie a Siniša e a tutti gli amici del Bologna Football Club”, scrive Morandi su Facebook, postando un video della sua squadra del cuore che prima dell’allenamento gli invia, per voce dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, un “in bocca al lupo di pronta guarigione”. Morandi si è infortunato mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa ed è scivolato sulle fiamme. All’inizio era stato accolto presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, poi era stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena. Dal momento del ricovero, il cantante ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) ?È piùdel”. Cosìill’che lo ha costretto al ricovero l?11 marzo all’ospedale di Cesena, per ustioni a mani e gambe. “17 marzo. Grazie a Siniša e a tutti gli amici del Bologna Football Club”, scrivesu Facebook, postando un video della sua squadra del cuore che prima dell’allenamento gli invia, per voce dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, un “in bocca al lupo di pronta guarigione”.si è infortunato mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa ed è scivolato sulle fiamme. All’inizio era stato accolto presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, poi era stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena. Dal momento del ricovero, il cantante ...

