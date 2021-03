Gianni Morandi, condizioni preoccupanti: “Non si esclude l’intervento chirurgico” (Di giovedì 18 marzo 2021) Qualche giorno fa, i telespettatori italiani hanno appreso il grave incidente che ha coinvolto Gianni Morandi. Mentre incendiava alcune sterpaglie, è caduto e si è ustionato mani e gambe. Da lì è partita la corsa all’ospedale e il bollettino medico è stato piuttosto preoccupante sin da subito. A distanza di una settimana sono emerse nuove notizie sulle sue condizioni, le quali non sembrano tranquillizzare amici e parenti. Ad ogni modo, il cantante bolognese è tornato su Facebook. Gianni Morandi: il bollettino medico È passata ormai una settimana da quando Gianni Morandi è rimasto vittima di un brutto incidente domestico. Aveva perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando riportando ustioni alle mani e alle gambe. Ricoverato in un primo momento a ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Qualche giorno fa, i telespettatori italiani hanno appreso il grave incidente che ha coinvolto. Mentre incendiava alcune sterpaglie, è caduto e si è ustionato mani e gambe. Da lì è partita la corsa all’ospedale e il bollettino medico è stato piuttosto preoccupante sin da subito. A distanza di una settimana sono emerse nuove notizie sulle sue, le quali non sembrano tranquillizzare amici e parenti. Ad ogni modo, il cantante bolognese è tornato su Facebook.: il bollettino medico È passata ormai una settimana da quandoè rimasto vittima di un brutto incidente domestico. Aveva perso l’equilibrio cadendo su delle sterpaglie che stava bruciando riportando ustioni alle mani e alle gambe. Ricoverato in un primo momento a ...

Advertising

disinformatico : Il tweet è già stato rimosso. Giornalettismo racconta la cronaca dell'ennesima fake news diffusa dai giornali - LaStampa : Gianni Morandi dall’ospedale torna sui social: “E’ più dura del previsto” - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - goffratura : Ma l'ustione di una mano di Gianni Morandi equivale al 50% del corpo in pratica. - gleescovers : io tengo a gianni morandi come fosse mio nonno quindi prima madre fa: ma gianni morandi sta all'ospedale? ed io mi sono spaventata -