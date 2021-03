Ema, via libera ad AstraZeneca "Il vaccino è sicuro e efficace" (Di giovedì 18 marzo 2021) Francesca Galici Dall'Ema via libera al vaccino AstraZeneca: ripartono le somministrazioni del preparato in Italia e negli altri Paesi che l'hanno sospeso in via precauzionale Sono trascorsi 4 giorni da quando l'Aifa ha deciso di sospendere completamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia. Una decisione assunta dopo lo stop in Germania e in Francia, alla quale hanno fatto seguito anche altri Paesi dell'Unione europea. Una scelta precauzionale, come si sono premurati di sottolineare i massimi esperti, fatta dopo alcuni casi sospetti di trombi che si sono verificati in soggetti vaccinati con il preparato AstraZeneca. La possibilità di coagulo fa parte degli effetti collaterali del vaccino contro il coronavirus ma, nel caso in cui ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Francesca Galici Dall'Ema viaal: ripartono le somministrazioni del preparato in Italia e negli altri Paesi che l'hanno sospeso in via precauzionale Sono trascorsi 4 giorni da quando l'Aifa ha deciso di sospendere completamente la somministrazione delin Italia. Una decisione assunta dopo lo stop in Germania e in Francia, alla quale hanno fatto seguito anche altri Paesi dell'Unione europea. Una scelta precauzionale, come si sono premurati di sottolineare i massimi esperti, fatta dopo alcuni casi sospetti di trombi che si sono verificati in soggetti vaccinati con il preparato. La possibilità di coagulo fa parte degli effetti collaterali delcontro il coronavirus ma, nel caso in cui ...

