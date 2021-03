Elezioni legislative in Olanda: liberali di Rutte in testa (Di giovedì 18 marzo 2021) In Olanda, alle Elezioni legislative, vince il partito del premier uscente che ottiene due seggi in più delle precedenti consultazioni. Guadagnano anche i liberali di sinistra, mentre sarebbero in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 marzo 2021) In, alle, vince il partito del premier uscente che ottiene due seggi in più delle precedenti consultazioni. Guadagnano anche idi sinistra, mentre sarebbero in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle elezioni legislative co… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle elezioni… - cappelIaiomatto : Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle elezioni legislative co… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle elez… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Elezioni legislative Paesi Bassi, exit poll: il Vvd del premier Mark Rutte primo partito con 35 seggi su 150 https://t… -