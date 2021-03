Draghi a Bergamo ricorda le vittime della pandemia. Su vaccinazione avanti tutta (Di giovedì 18 marzo 2021) Mario Draghi è nella città simbolo della pandemia. Bergamo ha infatti pagato un tributo altissimo di vittime da Covid - 19 e per questo è qui che si celebra la Giornata Nazionale dedicata a loro. Un ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 marzo 2021) Marioè nella città simboloha infatti pagato un tributo altissimo dida Covid - 19 e per questo è qui che si celebra la Giornata Nazionale dedicata a loro. Un ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi interviene all’inaugurazione del #BoscodellaMemoria in ricordo delle vittime del… - pietroraffa : ??Domani il Presidente #Draghi interverrà a Bergamo intorno alle 11.40. Non sono previste domande da parte dei giornalisti - Palazzo_Chigi : 'Questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. Il #BoscodellaMemoria è il simbolo del dolore… - zazoomblog : Draghi a Bergamo ricorda le vittime della pandemia. Su vaccinazione avanti tutta - #Draghi #Bergamo #ricorda… - nabu65 : RT @RobertoPorta7: Qualcuno sta ascoltando il discorso di #Draghi di oggi a Bergamo e poi è capace ancora di accusarlo di “ distanza” i “ f… -