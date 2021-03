Dad tutti i trucchi degli studenti online per saltare le lezioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Da quando la Dad è diventata un male necessario per gli studenti italiani, si moltiplicano i trucchi per aggirare i controlli dei professori Fatta la Dad, trovato l’inganno. Perché ormai da un anno gli studenti italiani hanno imparato a conoscere sulla loro pelle la Didattica a distanza e alcuni l’hanno dovuta sopportare anche a lungo. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Da quando la Dad è diventata un male necessario per gliitaliani, si moltiplicano iper aggirare i controlli dei professori Fatta la Dad, trovato l’inganno. Perché ormai da un anno gliitaliani hanno imparato a conoscere sulla loro pelle la Didattica a distanza e alcuni l’hanno dovuta sopportare anche a lungo. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

g_brescia : #COVID19 Il Governo valuti attentamente le chiusure di asili nido, scuole dell’infanzia e scuole elementari. La DAD… - Ettore_Rosato : ?? Sono preoccupato per i nostri figli e per i nostri nipoti che perdono la socialità oltre che la #didattica. Non t… - Lavitadelpopolo : Con la chiusura di tutti gli istituti scolastici, le famiglie ancora in ginocchio. Adriano Bordignon, del Centro de… - feros3161 : @GreenbayMary @fxsperati @ultimenotizie Certo però intanto è tuo dovere fornire a tutti la possibilità di seguire l… - Diesira3 : @pellegrino_fra @lbianchetti @alelomi @lubenasich @elisadalbosco Esattamente. Ma le vaccinazioni sono state fatte q… -