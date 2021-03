"Censurati e buoni". L'Eurovision è più obsoleto di Sanremo (di L. Piras) (Di giovedì 18 marzo 2021) Da “Zitti e buoni” a “Censurati e buoni” il passo è, purtroppo, breve. É sufficiente lasciare i confini italiani per affacciarsi sul vecchio continente per scoprire che le regole del gioco cambiano. É quello che è successo ai Maneskin, freschi vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, che hanno dovuto fare i conti con un regolamento - quello dell’Eurovision Song Contest - meno tollerante di quel che ci si aspettava. Dalla parti di Rotterdam, sede mancata dell’edizione 2020 a causa della pandemia e quindi confermata per quest’anno, sono abituati a usare le forbici per tagliare qua e là le canzoni che di diritto partecipano alla manifestazione. Niente parolacce, nessun riferimento a marchi commerciali e divieto assoluto nei confronti dei brani che durano più di tre minuti. E così, inevitabilmente, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Da “Zitti e” a “” il passo è, purtroppo, breve. É sufficiente lasciare i confini italiani per affacciarsi sul vecchio continente per scoprire che le regole del gioco cambiano. É quello che è successo ai Maneskin, freschi vincitori dell’ultimo Festival di, che hanno dovuto fare i conti con un regolamento - quello dell’Song Contest - meno tollerante di quel che ci si aspettava. Dalla parti di Rotterdam, sede mancata dell’edizione 2020 a causa della pandemia e quindi confermata per quest’anno, sono abituati a usare le forbici per tagliare qua e là le canzoni che di diritto partecipano alla manifestazione. Niente parolacce, nessun riferimento a marchi commerciali e divieto assoluto nei confronti dei brani che durano più di tre minuti. E così, inevitabilmente, ...

